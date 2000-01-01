22.11 15:10 MIGnews.com

Сбербанк отправил клиенту код с призывом "убивать евреев"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Российский банк отправил одному из своих клиентов промо-код с надписью "Убей евреев". Артем Чапаев, бывший креативный консультант Amnesty International из Москвы, в среду, 20 ноября, опубликовал в Twitter снимок экрана с паролем, который он получил в виде текста на свой смартфон из Сбербанка.Код был на русском языке, но латинскими буквами и складывался во фразу: "CRYVKILLJEWS". Сбербанк, после того, как твит начал набирать популярность, заявил, что изображение было подделано и не является подлинным."Скриншот ясно показывает, что пароль был отредактирован. Так что кто-то, очевидно, хочет нас подставить", - опубликовал представитель банка, который на 51% принадлежит Центральному банку России.Однако спустя некоторое время Сбербанк признал подлинность изображения и сказал, что это результат случайной генерации кода, сообщает Jewish.ru."Это действительно не фотошоп. Мы сами удивлены, но эта ситуация - чистое совпадение. Наш генератор кода не хотел никого обидеть", - написали в банке.Этот инцидент совпал с публикацией опроса Антидиффамационной лиги, в котором приняли участие 9000 человек в Европе и за его пределами. Результаты свидетельствуют о значительном росте распространенности антисемитских настроений в Восточной Европе, включая Россию, с 2015 года.