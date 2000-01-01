Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сбербанк отправил клиенту код с призывом `убивать евреев` | Фото:22.11 15:10   MIGnews.com

Сбербанк отправил клиенту код с призывом "убивать евреев"

Российский банк отправил одному из своих клиентов промо-код с надписью "Убей евреев". Артем Чапаев, бывший креативный консультант Amnesty International из Москвы, в среду, 20 ноября, опубликовал в Twitter снимок экрана с паролем, который он получил в виде текста на свой смартфон из Сбербанка.

Код был на русском языке, но латинскими буквами и складывался во фразу: "CRYVKILLJEWS". Сбербанк, после того, как твит начал набирать популярность, заявил, что изображение было подделано и не является подлинным.

"Скриншот ясно показывает, что пароль был отредактирован. Так что кто-то, очевидно, хочет нас подставить", - опубликовал представитель банка, который на 51% принадлежит Центральному банку России.

Однако спустя некоторое время Сбербанк признал подлинность изображения и сказал, что это результат случайной генерации кода, сообщает Jewish.ru.

"Это действительно не фотошоп. Мы сами удивлены, но эта ситуация - чистое совпадение. Наш генератор кода не хотел никого обидеть", - написали в банке.

Этот инцидент совпал с публикацией опроса Антидиффамационной лиги, в котором приняли участие 9000 человек в Европе и за его пределами. Результаты свидетельствуют о значительном росте распространенности антисемитских настроений в Восточной Европе, включая Россию, с 2015 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Канцлер ФРГ посетит Аушвиц
14:49
Испания не будет сотрудничать с РФ в борьбе с дезинформацией
14:30
Кахоль Лаван требует немедленной отставки Нетаниягу
14:09
Кац поддержал Нетаниягу: Израиль - правовое государство
13:50
Южно-Китайское море: Пекин обвинил США в провокации
13:36
На японский остров выбросило урановый стержень
13:17
Взрыв в Южно-Китайском море: реакция Роспотребнадзора
13:13
Пропалестинские студенты сорвали мероприятие в Торонто  
12:57
Греция: Турция не должна шантажировать Европу мигрантами
12:10
Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ
11:49
Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч  
11:30
Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие
11:03
Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: бояться нечего
10:45
Футболистки помогают создать ремейк израильского шоу в США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus