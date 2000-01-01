Захарова о видео встречи ГРУ-шника, агента Сербии:провокация

"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Затем проходит время - все это или дезавуируется, или оказывается наскоро сфабрикованной провокацией ", - сказала она.
Захарова подчеркнула важность того, чтобы были подтверждены все факты в этой истории. "И каких это времен видео и кто на нем изображен? Когда это все делалось? Кто это монтировал? А потом я буду комментировать", - сказала представитель министерства.
Сербский депутат Милован Дрецун, председатель парламентского комитета по вопросам Косова и член правящей Сербской прогрессивной партии, заявил, что скандал вокруг видео встречи российского разведчика с сербским агентом в Белграде разработали шпионы Болгарии, пишет Euractiv.
По словам Дрецуна, в Сербии есть много болгарских шпионов, а видео может повредить российско-сербским отношениям.
"Болгария и Хорватия имеют шпионский центр в Скопье", - сказал депутат, имеющий тесные связи с президентом Сербии Вучичем.
Кремль заявляет, что шпионскому скандалу не удастся омрачить визит президента Сербии в Россию, запланированный на 4 декабря, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этого визита, считаем его очень важным", - сказал Песков.
Он сказал, что в РФ "прекрасно осознают, что определенные стороны хотели бы заранее омрачить этот визит".
"Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - подчеркнул представитель Кремля.