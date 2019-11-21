22.11 18:30 MIGnews.com

РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы

By adopting a new law, allowing persons to be labeled as 'foreign agents', #Russia has once again disregarded the fundamental principles of @coe. The space for Russian civil society is further shrinking. International community shouldn’t stay silent. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 21, 2019

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter заявил об очередном нарушении Россией принципов Совета Европы в связи с принятием закона об "иностранных агентах"."Приняв новый закон, позволяющий признавать людей "иностранными агентами", Россия снова проигнорировала основополагающие принципы Совета Европы. Пространство для российского гражданского общества еще больше сокращается. Международное сообщество не должно молчать", - написал Линкявичюс.В РФ был принят закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" физлиц.В законопроекте сказано, что любой человек может быть признан СМИ-"иностранным агентом", если выполнены два условия: он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников.Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-физлиц, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.После объявления "иностранным агентом" человек должен будет создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом. За отказ грозит блокировка.В документе также решили отдельно прописать, что даже если какой-то человек просто перепостил сообщение, которое сначала распространило СМИ-"иноагент", его самого все равно могут признать "иностранным агентом" (если он получает деньги из-за рубежа).Этот же статус грозит тем, кто помогал создавать сообщения СМИ-"иноагентов" (и получает деньги из-за рубежа). В законопроекте также явно упомянут реестр таких СМИ-"иноагентов", который существует в России уже два года: теперь добавлять в него новых "агентов" Минюст должен будет по согласованию с МИД РФ.