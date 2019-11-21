Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы 22.11 18:30   MIGnews.com

РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter заявил об очередном нарушении Россией принципов Совета Европы в связи с принятием закона об "иностранных агентах".

"Приняв новый закон, позволяющий признавать людей "иностранными агентами", Россия снова проигнорировала основополагающие принципы Совета Европы. Пространство для российского гражданского общества еще больше сокращается. Международное сообщество не должно молчать", - написал Линкявичюс.

В РФ был принят закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" физлиц.

В законопроекте сказано, что любой человек может быть признан СМИ-"иностранным агентом", если выполнены два условия: он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников.

Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-физлиц, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.

После объявления "иностранным агентом" человек должен будет создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом. За отказ грозит блокировка.

В документе также решили отдельно прописать, что даже если какой-то человек просто перепостил сообщение, которое сначала распространило СМИ-"иноагент", его самого все равно могут признать "иностранным агентом" (если он получает деньги из-за рубежа).

Этот же статус грозит тем, кто помогал создавать сообщения СМИ-"иноагентов" (и получает деньги из-за рубежа). В законопроекте также явно упомянут реестр таких СМИ-"иноагентов", который существует в России уже два года: теперь добавлять в него новых "агентов" Минюст должен будет по согласованию с МИД РФ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:03
Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы
19:58
Victoriaʼs Secret отменил ежегодный показ белья
19:30
Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса
19:08
Нетаниягу: мы примем решение суда - в этом нет сомнений
18:21
В пожаре в Нетании погибли двое детей
18:04
В работе популярного мессенджера произошел глобальный сбой
17:27
Ганц: все граждане Израиля равны перед законом
17:13
В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на видео
17:00
Пожар в Нетании: среди пострадавших есть дети
16:47
Активисты "Ликуда" выставили имена прокуроров в соцсетях
16:42
Конгрессмены в письме ООН: защитите Израиль от "Хизбаллы"
16:10
Испания обвинила РФ во вмешательстве в референдум Каталонии
16:03
Пограничные протесты могут сократить до одного раза в месяц
15:39
Иерусалим стал финалистом международной выставки Smart City
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus