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Беднейшие страны мира получают мене 10% помощи ЕС 22.11 22:15   MIGnews.com

Беднейшие страны мира получают мене 10% помощи ЕС

Менее 10% средств Евросоюза , выделяемых на гуманитарную помощь, поступает в страны, где они больше всего нужны, говорится в отчете европейской сети неправительственных организаций "Concord".

ЕС и его государства-члены остаются крупнейшей группой доноров развития в мире – инвестировали 71,9 млрд евро в 2018 году, что составляет более половины мировой помощи, но вклад был на 5,8% ниже, чем в 2017 году.

По данным исследования, прогресс в достижении цели ООН по расходованию 0,7% валового национального дохода на помощь, установленный в 1970 году, пошел в обратном направлении. Объем помощи снизился до 0,47% от совокупного ВНД ЕС в прошлом году по сравнению с 0,49% в 2017 году и 0,51% в 2016 году.

Только Швеция, Люксембург, Дания и Великобритания выполнили обязательство в размере 0,7% ВНД. Помощь из пяти стран - Италии, Греции, Финляндии, Австрии и Литвы - снизилась на 10%.

Несмотря на незначительный рост помощи, направляемой наименее развитым странам (с 0,11% в 2017 году до 0,12% в 2018 году), 16 стран, среди самых бедных в мире, в настоящее время получают только 8% финансирования ЕС, пишет The Guardian.

В этом году отчет показывает сокращение на 25% завышенной помощи, в то время как расходы на беженцев сократились примерно на 35%, а использование помощи для облегчения бремени задолженности сократилось на 66%.


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