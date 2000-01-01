Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Взрыв в Южно-Китайском море: реакция Роспотребнадзора | Фото:22.11 13:17   MIGnews.com

Взрыв в Южно-Китайском море: реакция Роспотребнадзора

Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке из-за повышения радиационного фона в Южно-Китайском море после сообщений о мощном взрыве.

Соответствующая информация обнародована в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что повышение уровня радиационного фона было зафиксировано после инцидента в Южно-Китайском море. О каком именно происшествии идет речь, в российском ведомстве не уточнили.

"По информации полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время угроза негативного воздействия на населения РФ отсутствует.

"Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, американская радиостанция HalTurnerRadioShow обнародовала информацию, что в Южно-Китайском море прогремел взрыв. Уточнялось, что мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor зафиксировала значительный выброс радиации: в китайском Чжаньцзяне – 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене — 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре — 0,21 микрозиверта/час. Значение радиации в Куала-Лумпуре – 0,06 микрозиверта/час. Для человека наиболее безопасными считаются дозы радиации до 0,2 микрозиверта/час.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Южно-Китайское море: Пекин обвинил США в провокации
13:36
На японский остров выбросило урановый стержень
13:13
Пропалестинские студенты сорвали мероприятие в Торонто  
12:57
Греция: Турция не должна шантажировать Европу мигрантами
12:10
Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ
11:49
Цилиндр Гитлера ушел с молотка за $55 тысяч  
11:30
Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие
11:03
Бен-Гвир и Охана поддержали Нетаниягу: бояться нечего
10:45
Футболистки помогают создать ремейк израильского шоу в США
10:21
Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье
10:02
Объединенный список: опасность Нетаниягу возросла
09:40
Греция закрывает миграционные лагеря и создает центры
09:30
В ЧВК "Вагнер" оправдались за жестокую казнь дезертира
09:08
Корбин приостановит продажу оружия Израилю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus