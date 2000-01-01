Взрыв в Южно-Китайском море: реакция Роспотребнадзора
Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке из-за повышения радиационного фона в Южно-Китайском море после сообщений о мощном взрыве.
Соответствующая информация обнародована в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что повышение уровня радиационного фона было зафиксировано после инцидента в Южно-Китайском море. О каком именно происшествии идет речь, в российском ведомстве не уточнили.
"По информации полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время угроза негативного воздействия на населения РФ отсутствует.
"Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", – резюмировали в Роспотребнадзоре.
Напомним, американская радиостанция HalTurnerRadioShow обнародовала информацию, что в Южно-Китайском море прогремел взрыв. Уточнялось, что мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor зафиксировала значительный выброс радиации: в китайском Чжаньцзяне – 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене — 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре — 0,21 микрозиверта/час. Значение радиации в Куала-Лумпуре – 0,06 микрозиверта/час. Для человека наиболее безопасными считаются дозы радиации до 0,2 микрозиверта/час.