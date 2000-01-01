Греция: Турция не должна шантажировать Европу мигрантами
Греция призвала Турцию полностью выполнять соглашение между Брюсселем и Анкарой о сдерживании миграции и прекратить использовать беженцев и мигрантов для давления на Европейский Союз и Грецию для получения дополнительных уступок.
"Как демократическая страна, основанная на верховенстве права, Греция не принимает уроков ни от кого", - заявил представитель министерства Александрос Генниматас.
Генниматас ответил на заявление турецкого МИД, в котором есть критика премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, пишет Ekathimerini.
"По сравнению с миграционным кризисом 2015 года, когда 850 тысяч нелегальных мигрантов достигли Европы, нынешний уровень пересечений границы сократился на 94% – благодаря мерам, принятым Турцией", - сказал представитель турецкого министерства Хаме Аксой.