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Греция: Турция не должна шантажировать Европу мигрантами 22.11 12:57   MIGnews.com

Греция: Турция не должна шантажировать Европу мигрантами

Греция призвала Турцию полностью выполнять соглашение между Брюсселем и Анкарой о сдерживании миграции и прекратить использовать беженцев и мигрантов для давления на Европейский Союз и Грецию для получения дополнительных уступок.

"Как демократическая страна, основанная на верховенстве права, Греция не принимает уроков ни от кого", - заявил представитель министерства Александрос Генниматас.

Генниматас ответил на заявление турецкого МИД, в котором есть критика премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, пишет Ekathimerini.

"По сравнению с миграционным кризисом 2015 года, когда 850 тысяч нелегальных мигрантов достигли Европы, нынешний уровень пересечений границы сократился на 94% – благодаря мерам, принятым Турцией", - сказал представитель турецкого министерства Хаме Аксой.


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