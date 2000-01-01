В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на видео

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде.
Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, пишет DW.
Во встрече также принял участие министр обороны Сербии Александар Вулин.
Боцан-Харченко не прокомментировал содержание утренней беседы с Вучичем и Вулиным, а просто улыбнулся и сел в машину.