Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на видео 22.11 17:13   MIGnews.com

В Сербии подтвердили присутствие разведчика РФ на видео

Глава управления аналитики Агентства по вопросам безопасности Сербии Рельмо Жельский подтвердил, что на скандальном видео, где зафиксирована встреча якобы сербского агента и российского разведчика, действительно присутствует офицер российской разведки.

В Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде.

Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, пишет DW.

Во встрече также принял участие министр обороны Сербии Александар Вулин.

Боцан-Харченко не прокомментировал содержание утренней беседы с Вучичем и Вулиным, а просто улыбнулся и сел в машину.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы
18:21
В пожаре в Нетании погибли двое детей
18:04
В работе популярного мессенджера произошел глобальный сбой
17:27
Ганц: все граждане Израиля равны перед законом
17:00
Пожар в Нетании: среди пострадавших есть дети
16:47
Активисты "Ликуда" выставили имена прокуроров в соцсетях
16:42
Конгрессмены в письме ООН: защитите Израиль от "Хизбаллы"
16:10
Испания обвинила РФ во вмешательстве в референдум Каталонии
16:03
Пограничные протесты могут сократить до одного раза в месяц
15:39
Иерусалим стал финалистом международной выставки Smart City
15:38
Саша Барон Коэн: соцсети – величайшая машина пропаганды
15:10
Сбербанк отправил клиенту код с призывом "убивать евреев"
15:10
Канцлер ФРГ посетит Аушвиц
14:49
Испания не будет сотрудничать с РФ в борьбе с дезинформацией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus