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Убийца Лизы Киселевой рассказал, как расправился над ней 22.10 09:34   MIGnews.com

Убийца Лизы Киселевой рассказал, как расправился над ней

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал оперативное видео следственных действий с Михаилом Туватиным в Саратове.

Он на месте, в гаражах, рассказал, как убил Лизу Киселеву.

По его словам, Лиза сказала что-то насчет гаража, затем он развернулся, зажал ей рот и завел ее в гараж.

35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Следствие продолжается. При выяснении дополнительных обстоятельств, список статей УК, которые инкриминируют Туватину, может быть расширен.



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