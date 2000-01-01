22.10 09:34 MIGnews.com

Убийца Лизы Киселевой рассказал, как расправился над ней

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Следственный комитет Российской Федерации опубликовал оперативное видео следственных действий с Михаилом Туватиным в Саратове.Он на месте, в гаражах, рассказал, как убил Лизу Киселеву.По его словам, Лиза сказала что-то насчет гаража, затем он развернулся, зажал ей рот и завел ее в гараж.35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка. Следствие продолжается. При выяснении дополнительных обстоятельств, список статей УК, которые инкриминируют Туватину, может быть расширен.