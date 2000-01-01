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Валентина Заворотнюк просила здравия для дочки на кладбище 22.10 09:40   MIGnews.com

Валентина Заворотнюк просила здравия для дочки на кладбище

Маму актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга 4 степени заметили на Даниловском кладбище, информируют Telegram-каналы и СМИ.

Валентина Борисовна якобы пришла к Матроне Московской, чтобы попросить святую о "здравии для дочери". СМИ пишут, что родные Анастасии полагаются на чудо.

Стоит отметить, что поклонники призывали Валентину обратиться за помощью к Матроне.

Официальные представители актрисы пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Также об этом пока никак не отреагировали на личной Instagram-странице Анастасии и на аккаунте, посвященном поддержке актрисы.


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