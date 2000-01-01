Валентина Заворотнюк просила здравия для дочки на кладбище
Маму актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга 4 степени заметили на Даниловском кладбище, информируют Telegram-каналы и СМИ.
Валентина Борисовна якобы пришла к Матроне Московской, чтобы попросить святую о "здравии для дочери". СМИ пишут, что родные Анастасии полагаются на чудо.
Стоит отметить, что поклонники призывали Валентину обратиться за помощью к Матроне.
Официальные представители актрисы пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Также об этом пока никак не отреагировали на личной Instagram-странице Анастасии и на аккаунте, посвященном поддержке актрисы.