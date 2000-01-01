22.10 08:02 MIGnews.com

Известный тель-авивский клуб закрыли после групповой драки

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Полиция Израиля закрыла известный ночной клуб DNA на улице Бен Авигдор в Тель-Авиве.В социальных сетях опубликовано видео драки, произошедшей в прошлую пятницу. Пользователи обращают внимание на то, что несколько посетителей видны с ножами, и что хозяева клуба бездействуют.Полиция после публикации видео распространила заявление о том, что намерена расследовать данный инцидент и “не удовлетворится только арестами участников”, но намерена разобраться также и с хозяевами клуба и организаторами вечеринки. Клуб закрыт на неделю.