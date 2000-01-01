Известный тель-авивский клуб закрыли после групповой драки
Полиция Израиля закрыла известный ночной клуб DNA на улице Бен Авигдор в Тель-Авиве.
В социальных сетях опубликовано видео драки, произошедшей в прошлую пятницу. Пользователи обращают внимание на то, что несколько посетителей видны с ножами, и что хозяева клуба бездействуют.
Полиция после публикации видео распространила заявление о том, что намерена расследовать данный инцидент и “не удовлетворится только арестами участников”, но намерена разобраться также и с хозяевами клуба и организаторами вечеринки. Клуб закрыт на неделю.