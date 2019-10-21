22.10 08:06 MIGnews.com

Кровавые протесты в Чили: за два дня погибли 11 человек

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В результате массовых беспорядков в столице Чили Сантьяго, которые вызваны резким ростом цены на проезд в метро, погибли по меньшей мере 11 человек.Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила мэр чилийской столицы Сантьяго Карла Рубилар, сообщает местное издание El Venezolano."Трое погибли в субботу и еще восемь человек —в воскресенье", — рассказала Рубилар.Отметим, беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Режим чрезвычайного положения, введенного ранее в Сантьяго из-за массовых протестов, расширили и за пределы столицы.По словам президента Чили Себастьяна Пиньера, режим ЧП теперь вводится в других городах на севере и юге страны. В ходе протестов пострадали уже более 500 человек, еще больше 600 – задержаны силовиками.