Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кровавые протесты в Чили: за два дня погибли 11 человек | Фото:22.10 08:06   MIGnews.com

Кровавые протесты в Чили: за два дня погибли 11 человек

В результате массовых беспорядков в столице Чили Сантьяго, которые вызваны резким ростом цены на проезд в метро, погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила мэр чилийской столицы Сантьяго Карла Рубилар, сообщает местное издание El Venezolano.

"Трое погибли в субботу и еще восемь человек —в воскресенье", — рассказала Рубилар.





Отметим, беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (на $0,042 - ред). Режим чрезвычайного положения, введенного ранее в Сантьяго из-за массовых протестов, расширили и за пределы столицы.



По словам президента Чили Себастьяна Пиньера, режим ЧП теперь вводится в других городах на севере и юге страны. В ходе протестов пострадали уже более 500 человек, еще больше 600 – задержаны силовиками.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:38
НАТО тайно готовится к ядерной войне
08:02
Известный тель-авивский клуб закрыли после групповой драки  
07:40
Предварительные итоги: либералы Трюдо удержали власть
07:11
Ривлин передаст мандат на формирование правительства Ганцу
07:11
Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики
06:30
Названа опасность от храпа для здоровья
04:37
На севере Италии бушует ужасный шторм
03:30
Бузова шикует в Москве: сколько стоит квартира артистки
02:27
Леопард спас себе жизнь за секунду до атаки - видео
01:08
В Иерусалиме найден древний артефакт Понтия Пилата
00:11
Великая "Мона Лиза" разрушается - обнаружена трещина
23:06
Пользователи предпочитают Waze, а не Google Maps
22:38
Трамп рассказал о просьбе Израиля и Иордании по Сирии
22:11
Хакер за 15 минут сломал умные четки от Ватикана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus