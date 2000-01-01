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120-летний датский маяк спасают от моря 22.10 23:30   MIGnews.com

120-летний датский маяк спасают от моря

120-летний маяк поставили на колеса и рельсы, чтобы отдалить его от Северного моря, размывающего береговую линию северо-западной Дании.

Сообщается, что он находился примерно в 200 метрах от побережья. Со временем расстояние сократилось до шести метров, пишет The Guardian.

Перемещение продлится 10 часов со скоростью восемь метров в час. Зданию на его первоначальном месте угрожали эрозия и перемещение песков.


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