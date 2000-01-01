22.10 23:30 MIGnews.com
120-летний датский маяк спасают от моря
120-летний маяк поставили на колеса и рельсы, чтобы отдалить его от Северного моря, размывающего береговую линию северо-западной Дании.
Сообщается, что он находился примерно в 200 метрах от побережья. Со временем расстояние сократилось до шести метров, пишет The Guardian
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Перемещение продлится 10 часов со скоростью восемь метров в час. Зданию на его первоначальном месте угрожали эрозия и перемещение песков.
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