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Вертолеты ВКС РФ прибыли на бывшую базу США в Сирии 22.10 17:31   MIGnews.com

Вертолеты ВКС РФ прибыли на бывшую базу США в Сирии

Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка. Именно там располагалась база США, но сейчас объект контролирует правительство САР.

При этом один из сирийских офицеров сообщил, что боевики, захватившие аэродром в 2014 году, разрушили взлетную полосу. Перехватившие затем контроль американцы не стали ничего восстанавливать.

В настоящий момент военнослужащие разбирают завалы, а также остатки разбитой техники, пишет SputnikNews.

Военная база США появилась в провинции Ракка за то время, пока ее контролировали оппозиционные Башару Асаду "Сирийские демократические силы" (СДС).


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