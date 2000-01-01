22.10 17:31 MIGnews.com
Вертолеты ВКС РФ прибыли на бывшую базу США в Сирии
Вертолеты ВКС России сели на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка. Именно там располагалась база США, но сейчас объект контролирует правительство САР.
При этом один из сирийских офицеров сообщил, что боевики, захватившие аэродром в 2014 году, разрушили взлетную полосу. Перехватившие затем контроль американцы не стали ничего восстанавливать.
В настоящий момент военнослужащие разбирают завалы, а также остатки разбитой техники, пишет SputnikNews
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Военная база США появилась в провинции Ракка за то время, пока ее контролировали оппозиционные Башару Асаду "Сирийские демократические силы" (СДС).
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