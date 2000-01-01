22.10 14:57 MIGnews.com

Массовые беспорядки начались еще и в Боливии

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После подсчета голосов на выборах президента Боливии по всей стране вспыхнули массовые акции протеста.Столкновения с силами безопасности, поджоги и акты мародерства зафиксированы в нескольких городах в ночь на вторник, 22 октября, сообщает Deustche Welle.В официальной столице, Сукре, протестующие подожгли местный офис избирательной комиссии. Выборы президента состоялись 20 октября. Согласно предварительным результатам, появившимся в тот же вечер, дело шло ко второму туру. Однако 21 октября, после обработки 95% протоколов, избирком сообщил, что действующий президент Эво Моралес лидирует с 46,87% голосов, тогда как его соперник Карлос Меса, занимавший этот пост с октября 2003 по июнь 2005 года – 36,73%.Согласно местному законодательству, для победы в первом туре нужно заручиться поддержкой не менее 50% избирателей, либо в случае получения более 40% голосов, но при условии, что ближайший конкурент отстает больше, чем на 10%.Меса заявил о мошенничестве и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.Наблюдатели Организацию американских государств озабочены ситуацией и выразили "глубокую озабоченность" ситуацией, заявив, что обновленные результаты с трудом поддаются объяснению.