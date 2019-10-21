22.10 10:36 MIGnews.com

"Избиение бедуинов". Видео

תיעוד| הרגע בו המתדלק בתחנת הדלק בדביר הותקף ע"י חיילי כפיר; הורי החיילים טוענים: "סיפור הבדואים הוא שקר וכזב, אינו תואם לא את סיפור ילדיהם ולא את דרכם המוסרית של בניהם"; דובר צה"ל: "ככל שיימצא כי חיילים חרגו מפקודות צה״ל או מהחוק הם יטופלו במלוא החומרה".@MaarivOnline pic.twitter.com/CnpiRulOv4 — Yasser Okbi (@OkbiYasser) October 21, 2019

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Корреспондент газеты Маарив Ясир Окби, рассказавший историю об “избиении бедуинов солдатами Бригады Кфир” выложил видео “атаки” в сеть.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, в котором говорится: “В случае, если солдаты ЦАХАЛа нарушили законы или приказы, с ними буду разбираться без всякой пощады”.“Центр Жертв Расизма” сообщил: “Расистские предрассудки, продемонстрированные солдаты свидетельствуют о серьезной проблеме с ценностями. Мы поддерживаем пострадавших в их требованиях справедливости и компенсации”.Депутат Кнессета Аида Тума -Сулейман заявила: “Солдаты Кфир - пехота оккупации принесли расизм за зеленую черту. Солдатский расизм лишил чувства безопасности арабских граждан. Где гневные осуждения со стороны представителей политической системы? - Их не услышать, когда жертвы - арабы, а не солдаты”.Критики Окби, однако, указывают на то, что выложенное им видео отредактировано и не показывает провокации против солдат, предшествовавшей столкновению.