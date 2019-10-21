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`Избиение бедуинов`. Видео 22.10 10:36   MIGnews.com

"Избиение бедуинов". Видео

Корреспондент газеты Маарив Ясир Окби, рассказавший историю об “избиении бедуинов солдатами Бригады Кфир” выложил видео “атаки” в сеть.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, в котором говорится: “В случае, если солдаты ЦАХАЛа нарушили законы или приказы, с ними буду разбираться без всякой пощады”.

“Центр Жертв Расизма” сообщил: “Расистские предрассудки, продемонстрированные солдаты свидетельствуют о серьезной проблеме с ценностями. Мы поддерживаем пострадавших в их требованиях справедливости и компенсации”.

Депутат Кнессета Аида Тума -Сулейман заявила: “Солдаты Кфир - пехота оккупации принесли расизм за зеленую черту. Солдатский расизм лишил чувства безопасности арабских граждан. Где гневные осуждения со стороны представителей политической системы? - Их не услышать, когда жертвы - арабы, а не солдаты”.

Критики Окби, однако, указывают на то, что выложенное им видео отредактировано и не показывает провокации против солдат, предшествовавшей столкновению.






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