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На севере Италии бушует ужасный шторм 22.10 04:37   MIGnews.com

На севере Италии бушует ужасный шторм

На севере Италии разбушевалась стихия. Большая часть Милана затоплена из-за сильных штормов.

Река Севесо под угрозой выхода из берегов, в частности в районах Изола, Виа Зары и Пиатцели Истрии.

Чрезвычайные службы и полиция получают огромное количество звонков из-за подтопления.

Кроме того, в Генуе и Савоне объявили красный уровень опасности из-за погоды.

В регионе было зафиксировано более 20 тысяч молний после полуночи, и существует угроза оползня.


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