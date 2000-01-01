22.10 04:37 MIGnews.com

На севере Италии бушует ужасный шторм

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На севере Италии разбушевалась стихия. Большая часть Милана затоплена из-за сильных штормов.Река Севесо под угрозой выхода из берегов, в частности в районах Изола, Виа Зары и Пиатцели Истрии.Чрезвычайные службы и полиция получают огромное количество звонков из-за подтопления.Кроме того, в Генуе и Савоне объявили красный уровень опасности из-за погоды.В регионе было зафиксировано более 20 тысяч молний после полуночи, и существует угроза оползня.