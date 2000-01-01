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Подростка арестовали за групповое изнасилование школьницы | Фото:22.09 10:01   MIGnews.com

Подростка арестовали за групповое изнасилование школьницы

Полиция арестовала одного из подозреваемых в систематических групповых изнасилованиях 13-летней школьницы прямо на территории учебного заведения в городе Нетивот.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Отметим, в пятницу, 20 сентября, восьмиклассница пожаловалась отцу, что уже почти две недели дважды в день подвергалась сексуальному насилию в подвале. По предварительным данным, в то время, как один из старшеклассников ее насиловал, другой снимал процесс на видео, а еще двое стояли на страже за дверью, а затем они по очереди менялись ролями.

Подозреваемыми оказались подростки, которые учатся в 11 и 12 классах этой же школы. В субботу полиция начала и арестовала одного из подозреваемых. Остальных старшеклассников ожидает та же участь. В свою очередь чиновники министерства образования отказались комментировать инцидент, сославшись на тайну следствия, однако подчеркнули, что внимательно следит за развитием событий.

В свою очередь отец пострадавший в интервью одному из телеканалов рассказал, что насильники угрожали его дочери публикацией интимных видео в случае, если она что-то расскажет родителям.

"Как такое вообще может случиться на школьной территории? Где были учителя, директор? Девочка полностью сломлена. Она до сих пор не выходила из комнаты и не переставала плакать. Когда я спросил, почему она сразу не пришла ко мне, она сказала, что ей угрожали убийством ее самой и младшего брата, а также публикацией интимных видео", - резюмировал он.


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