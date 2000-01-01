22.09 09:39 MIGnews.com

Он просто все выдумал: подробности о состоянии Заворотнюк

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Неделю назад во всех СМИ начали появляться новости о болезни Анастасии Заворотнюк и на протяжении этих семи дней звезда "Моей прекрасной няни" то выздоравливала, то лежала при смерти. Что же из этого правда?В октябре 2018 года у Заворотнюк рождается дочка Мила, якобы с помощью экстракорпорального оплодотворения. Такие подробности взбудоражили общественность и почему-то все сразу подумали, что рак мозга спровоцировала как раз процедура ЭКО и беременность.Многие проводят параллели между историями Жанны Фриске, которая умерла в 2015-м в результате рака головного мозга спустя два года после рождения сына Платона.Об этом заявил супруг Фриске: "Истории до страшного схожи в других деталях: в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом эти параллели заканчиваются, конечно".Как все есть на самом деле: да, Заворотнюк действительно борется с тяжелой болезнью. Диагноз Анастасии поставили еще зимой в Германии. В апреле актриса перенесла трепанацию черепа, в результате чего у Заворотнюк начались головные боли и поднялось артериальное давление.Затем артистка отправилась на лечение в Польшу, после чего угодила в одну из клиник Москвы в тяжелом состоянии.Никто из родственников и друзей Анастасии не комментировал её состояние, кроме одного человека - продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.Именно от его имени в последнее время говорили СМИ, распространяя новости о критическом состоянии актрисы.Помимо всего прочего Разин также утверждал, что рак был вызван стволовыми клетками, за счет которых Заворотнюк хотела омолодиться. Интересно то, что Разин никогда не выходил в близкий круг общения Анастасии, но настолько проникся её проблемой и решил вещать за всех. Зачем он это делает? Ответ на это вопрос дал сооснователь Telegram-канала Baza Никита Могутин: "Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом".Также Могутин рассказал, что семья Анастасии запретила ему говорить о здоровье актрисы."Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ. И чудо! Сразу же после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а ее состояние внезапно улучшилось. Но на самом деле оно и не ухудшалось, и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", – заверил Могутин.