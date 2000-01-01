22.09 07:32 MIGnews.com

В Гонконге полиция задержала 13- летнюю девочку

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В субботу в Гонконге прошли очередные акции протеста. Демонстранты срывали флаги с правительственных зданий, топтали их и поджигали."Они блокировали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, подвергли актам вандализма станции легкого метро и нарушили его работу. Некоторые напали на полицейского офицера при исполнении и даже попытались отобрать у него табельное оружие, другие растоптали и сожгли национальный флаг, бросая вызов государственному суверенитету", — отметил представитель правительства.В ночь на воскресенье полиция задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом КНР.После полуночи протестующие перетянулись в отдаленный спальный район Юэн Лун, где начали устраивали поджоги и кидали бутылки с зажигательной смесью. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.