23.09 01:03 MIGnews.com
Трагедия в Китае: под колесами грузовика погибли 10 человек
В китайском городе Сиангтан произошло ужасное ДТП.
Грузовик на скорости влетел на местный рынок и сбил насмерть 10 человек, еще 16 попали в больницу с различными травмами.
Инцидент произошел около 8:40 утра по местному времени в воскресенье, 22 сентября.
На место инцидента сразу же приехали медики и полицейские. Раненых срочно доставили в больницы.
Неизвестно был ли наезд умышленным. Полиция проводит проверку. Водитель грузовика задержан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии