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Трагедия в Китае: под колесами грузовика погибли 10 человек 23.09 01:03   MIGnews.com

Трагедия в Китае: под колесами грузовика погибли 10 человек

В китайском городе Сиангтан произошло ужасное ДТП.

Грузовик на скорости влетел на местный рынок и сбил насмерть 10 человек, еще 16 попали в больницу с различными травмами.

Инцидент произошел около 8:40 утра по местному времени в воскресенье, 22 сентября.

На место инцидента сразу же приехали медики и полицейские. Раненых срочно доставили в больницы.

Неизвестно был ли наезд умышленным. Полиция проводит проверку. Водитель грузовика задержан.


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