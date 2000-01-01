23.09 01:03 MIGnews.com

Трагедия в Китае: под колесами грузовика погибли 10 человек

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В китайском городе Сиангтан произошло ужасное ДТП.Грузовик на скорости влетел на местный рынок и сбил насмерть 10 человек, еще 16 попали в больницу с различными травмами.Инцидент произошел около 8:40 утра по местному времени в воскресенье, 22 сентября.На место инцидента сразу же приехали медики и полицейские. Раненых срочно доставили в больницы.Неизвестно был ли наезд умышленным. Полиция проводит проверку. Водитель грузовика задержан.