23.09 00:01 MIGnews.com
Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты
В провинциях Хэньань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе снесли мечети и минареты.
В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют "маленькой Меккой Китая". В той местности проживают представители мусульманской народности Китая — хуэй.
Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности.
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