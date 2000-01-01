23.09 00:01 MIGnews.com

Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В провинциях Хэньань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе снесли мечети и минареты.В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют "маленькой Меккой Китая". В той местности проживают представители мусульманской народности Китая — хуэй.Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности.