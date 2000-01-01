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Мощный ураган обрушился на Грузию: есть погибшие | Фото:22.09 17:41   MIGnews.com

Мощный ураган обрушился на Грузию: есть погибшие

На Грузию 21 сентября обрушился мощный ураган, из-за которого погибли по меньшей мере два человека.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и городе Рустави.

"В течение ночи поступило 30 сообщений, в основном по поводу поваленных деревьев, сломанных веток и поврежденных крыш. На все случаи выезжали спасательные группы", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в городе Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов и вырвал с корнем старые деревья. Движение транспорта не некоторых участках перекрыто.



Всего за сутки в экстренные службы поступили 230 вызовов. В Батуми вода после сильных ливней проникла в подвалы и затопила дворы. Из других городов сообщений об инцидентах в результате ветра или осадков не поступало. По данным синоптиков, в Восточной Грузии скорость ветра достигала 27 м/сек.


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