22.09 17:41 MIGnews.com

Мощный ураган обрушился на Грузию: есть погибшие

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На Грузию 21 сентября обрушился мощный ураган, из-за которого погибли по меньшей мере два человека.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и городе Рустави."В течение ночи поступило 30 сообщений, в основном по поводу поваленных деревьев, сломанных веток и поврежденных крыш. На все случаи выезжали спасательные группы", – рассказали в ведомстве.Уточняется, что в городе Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов и вырвал с корнем старые деревья. Движение транспорта не некоторых участках перекрыто.Всего за сутки в экстренные службы поступили 230 вызовов. В Батуми вода после сильных ливней проникла в подвалы и затопила дворы. Из других городов сообщений об инцидентах в результате ветра или осадков не поступало. По данным синоптиков, в Восточной Грузии скорость ветра достигала 27 м/сек.