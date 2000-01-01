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В Ираке произошел новый авиаудар по шиитским боевикам | Фото:22.09 16:48   MIGnews.com

По шиитским боевикам в Ираке нанесли новый авиаудар

В воскресенье, 22 сентября, по очередной военной базе шиитских проиранских группировок на западе Ирака был нанесен мощный авиаудар.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", в результате нападения жертв не было.

Уточняется, что самолет или дрон неустановленного государства совершил атаку на лагерь группировки "Хашд аш-Шааби", боевики которой проходили обучение в Иране.

Это уже не первый авиаудар по проиранским группировкам. Три дня назад неопознанные беспилотники атаковали посты поддерживаемых Ираном боевиков вблизи иракской границы. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек.

А за неделю до этого был уничтожен склад оружия, принадлежавший "Аль-Хашд аш-Шааби". На этом объекте могли храниться ракеты с высокоточными системами наведения.


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