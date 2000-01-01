По шиитским боевикам в Ираке нанесли новый авиаудар
В воскресенье, 22 сентября, по очередной военной базе шиитских проиранских группировок на западе Ирака был нанесен мощный авиаудар.
По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", в результате нападения жертв не было.
Уточняется, что самолет или дрон неустановленного государства совершил атаку на лагерь группировки "Хашд аш-Шааби", боевики которой проходили обучение в Иране.
Это уже не первый авиаудар по проиранским группировкам. Три дня назад неопознанные беспилотники атаковали посты поддерживаемых Ираном боевиков вблизи иракской границы. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек.
А за неделю до этого был уничтожен склад оружия, принадлежавший "Аль-Хашд аш-Шааби". На этом объекте могли храниться ракеты с высокоточными системами наведения.