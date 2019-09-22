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Стрельба в США: шестеро раненых | Фото:22.09 16:31   MIGnews.com

Стрельба в США: шестеро раненых

В воскресенье, 22 сентября, в центре города Индианаполис (штат Индиана, США) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.

Как сообщает Indy Channel, два человека были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом, но стабильном, и оставшиеся получили легкие травмы.

ЧП произошло в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. Среди пострадавших оказались подростки. Их ранения не несут угрозы жизни.

По версии полиции, в людей стрелял один человек. На данный момент ведутся поиски подозреваемого. Мотивы преступления пока неизвестны.



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