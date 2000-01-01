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В Швейцарии прошли протесты против технологии 5G 22.09 13:52   MIGnews.com

В Швейцарии прошли протесты против технологии 5G

В столице Швейцарии Берне состоялась многотысячная акция против введения стандарта мобильной связи пятого поколения 5G.

По заявлениям демонстрантов, технология 5G пагубно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Противники нового стандарта говорят, что риски использования такой технологии пока неизвестны и требуют запрета нововведения. Участники собирают подписи для проведения референдума о запрете 5G.

"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, – это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", – отметила одна из организаторов акции Тамлин Шибер Ульман.

Напомним, масштабный запуск 5G в мире начнется в этом году.


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