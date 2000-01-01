Эфиоп сядет в тюрьму за попытку воскресить мертвого
В Эфиопии арестовали мужчину, называющего себя пророком, кторый пытался воскресить мертвого человека.
Гетайаукал Айеле посетил семью, которая оплакивала родственника Белая Бифту, погибшего в аварии несколько дней назад. Гетайаукал, что в переводе означает "Бог знает", пообещал вернуть к жизни умершего, сославшись на историю воскрешения Лазаря Иисусом.
Так называемый пророк распорядился вырыть могилу, вскрыть гроб, после чего он лег сверху на труп и несколько раз громко прокричал "Белай, проснись!"
Процессу пытался помешать работник церкви, на территории которой находилось кладбище, но присутствовавшие его прогнали.
Попытка воскрешения, видеозапись которой разошлась в соцсетях, оказалась безуспешной. Гетайаукал вылез из могилы, констатировал, что сделать ничего нельзя, и попытался улизнуть. Однако молчавшие до того момента родственники, среди которых были и те, кто упал в обморок у могилы, пришли в ярость и не позволили ему уйти. Семья умершего набросилась на Гетайаукала и начала его избивать, пишет Би Би Си.
От разгневанных родственников его спасла полиция, вскоре приехавшая на место инцидента. Но неприятности несостоявшегося пророка на этом не закончились. В Эфиопии надругательство над мертвыми является преступлением. Гетайаукал, медик по профессии, был задержан и доставлен в полицейский участок.