22.07 12:04 MIGnews.com

Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта

🔴🔴🔴🔴 ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs🔻 (@T_Bouhafs) May 1, 2018

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