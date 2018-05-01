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Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта 22.07 12:04   MIGnews.com

Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден уволить своего советника по вопросам безопасности Александре Беналле.

Беналле и телохранитель Макрона Винсен Кразе принимали участие в разгоне первомайской демонстрации в Латинском квартале Парижа. Почему они там оказались, какова была их роль и кто их туда пригласил остается неясным.





На видео, появившихся в социальных сетях советник Макрона тащит молодую женщину и пытается усадить ее у стены. Затем он избивает уже “нейтрализованного” полицией молодого человека. На Беналле - полицейский шлем и полицейская повязка.

Прокурор Парижа начал предварительное расследование по делу Беналле. Он арестован по обвинению в насилии со стороны государственного служащего, попытке выдать себя за полицейского, незаконное ношение полицейских знаков различия и попытке похитить запись камер наружного наблюдения.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал поведение Беналле “неприемлемым и наказуемым”.

По делу допрашивают начальника канцелярии Макрона Патрика Строда.

Движение Макрона, La République En Marche! не комментирует инцидент.
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