Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден уволить своего советника по вопросам безопасности Александре Беналле.
Беналле и телохранитель Макрона Винсен Кразе принимали участие в разгоне первомайской демонстрации в Латинском квартале Парижа. Почему они там оказались, какова была их роль и кто их туда пригласил остается неясным.
На видео, появившихся в социальных сетях советник Макрона тащит молодую женщину и пытается усадить ее у стены. Затем он избивает уже “нейтрализованного” полицией молодого человека. На Беналле - полицейский шлем и полицейская повязка.
Прокурор Парижа начал предварительное расследование по делу Беналле. Он арестован по обвинению в насилии со стороны государственного служащего, попытке выдать себя за полицейского, незаконное ношение полицейских знаков различия и попытке похитить запись камер наружного наблюдения.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал поведение Беналле “неприемлемым и наказуемым”.
По делу допрашивают начальника канцелярии Макрона Патрика Строда.
Движение Макрона, La République En Marche! не комментирует инцидент.