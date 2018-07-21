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Видео: массовая паника в Хайфе 22.07 10:05   MIGnews.com

Видео: массовая паника в Хайфе

В ночь на 21 июля сотни людей в панике бежали из зоны отдыха на улице Натансон в Хайфе из-за звука выхлопной трубы. Два автомобиля - Volkswagen GTI и “улучшенный” Siat Leon соревновались применяя технику “бэкфайр”, когда пламя вылетает из выхлопной трубы.

Отдыхающие приняли эти звуки за выстрелы, и были уверены в том, что началась террористическая атака.

Некоторые вообще не слышали автомобилей, и просто присоединились к толпе, которая бежала с улицы, сметая на своем пути стулья и столы пабов и ресторанов.





К зоне отдыха немедленно прибыли несколько полицейских патрулей и машин скорой помощи, но вскоре выяснилось, что речь идет о ложной тревоге.

Полиция пытается идентифицировать хозяев автомобилей, ставших причиной паники.
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