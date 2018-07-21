22.07 10:05 MIGnews.com

Видео: массовая паника в Хайфе

בק פאייר של אגזוז לחץ אחי pic.twitter.com/N1phbMnP4j — dudi d♡lev (@dudid2428) July 21, 2018

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В ночь на 21 июля сотни людей в панике бежали из зоны отдыха на улице Натансон в Хайфе из-за звука выхлопной трубы. Два автомобиля - Volkswagen GTI и “улучшенный” Siat Leon соревновались применяя технику “бэкфайр”, когда пламя вылетает из выхлопной трубы.Отдыхающие приняли эти звуки за выстрелы, и были уверены в том, что началась террористическая атака.Некоторые вообще не слышали автомобилей, и просто присоединились к толпе, которая бежала с улицы, сметая на своем пути стулья и столы пабов и ресторанов.К зоне отдыха немедленно прибыли несколько полицейских патрулей и машин скорой помощи, но вскоре выяснилось, что речь идет о ложной тревоге.Полиция пытается идентифицировать хозяев автомобилей, ставших причиной паники.