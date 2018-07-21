Видео: массовая паника в Хайфе

В ночь на 21 июля сотни людей в панике бежали из зоны отдыха на улице Натансон в Хайфе из-за звука выхлопной трубы. Два автомобиля - Volkswagen GTI и “улучшенный” Siat Leon соревновались применяя технику “бэкфайр”, когда пламя вылетает из выхлопной трубы.
Отдыхающие приняли эти звуки за выстрелы, и были уверены в том, что началась террористическая атака.
Некоторые вообще не слышали автомобилей, и просто присоединились к толпе, которая бежала с улицы, сметая на своем пути стулья и столы пабов и ресторанов.