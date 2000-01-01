23.07 04:51 MIGnews.com

Charlie Hebdo высмеяли сборную Франции как макак

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Французское сатирическое издание Charlie Hebdo нашло новую жертву для карикатур. Несмотря на то, что именно французская сборная выиграла в этом году Чемпионат мира по футболу, именно им довольно крепко досталось от карикатуристов.В последнем выпуске издания был опубликован шарж на футболистов, которых его автор изобразил в виде обезьян в синей форме (очевидно, намек на обилие чернокожих игроков в команде), которые никак не могут определить, чем же является кубок."Банан!" – утверждает один примат."Это апельсин!" – звучит реплика другого.Обложку издания также посвятили футболу, однако на этот раз – болельщикам этого вида спорта. В частности, на главной странице выпуска красовалась французская сборная с головами президента Эмманюэля Макрона, который достаточно активно болел в вип-ложе.