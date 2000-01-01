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Землетрясение в Иране: 128 человек пострадали | Фото: Daisuke TSUDA/Flickr23.07 06:27   MIGnews.com

Землетрясение в Иране: 128 человек пострадали

Сразу три землетрясения случились на юге и западе Ирана в течение нескольких часов 22 июля.

"Толчки в 5,9 баллов по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге", - сообщает Reuters.

Самое мощное из землетрясений произошло в провинции Керманшах в 211 км к северо-востоку от столицы Исламской республики. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает губернатор Керманшаха, пострадали 128 человек.
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