23.07 06:27 MIGnews.com

Землетрясение в Иране: 128 человек пострадали

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Сразу три землетрясения случились на юге и западе Ирана в течение нескольких часов 22 июля."Толчки в 5,9 баллов по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге", - сообщает Reuters.Самое мощное из землетрясений произошло в провинции Керманшах в 211 км к северо-востоку от столицы Исламской республики. Его очаг залегал на глубине 10 км.Как сообщает губернатор Керманшаха, пострадали 128 человек.