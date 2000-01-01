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ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа22.07 21:45   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада

Военнослужащие, которые участвовали в эвакуации членов волонтерской организации "Белые каски" из Сирии, поделились своими впечатлениями с журналистами.

"Конечно же, это было очень эмоционально тяжело стоять вчера на пограничном заборе и принимать семьи, в основном женщин и детей", - сказал подполковник А., который руководит программой помощи сирийским беженцам, оказавшимся на юге страны.

В целом солдаты 210-ой территориальной дивизии "Ха-Башан" организовали трансфер 422 сирийцев из "Белых касок" и их семей с Голанских высот в Иорданию.



"Сперва семьи пересекали забор с опаской, но только оказавшись на границе, их глаза заблестели от счастья. Они знали, что их жизни спасены. Я счастлив быть офицером армии и страны, выполняющей эту миссию и придерживающейся ценностей гуманизма и сострадания. Такова природа нашей работы, и этот момент важнее всего прочего", - добавил подполковник.

В дальнейшем 422 сирийца получат статус беженцев и в течение трех месяцев будут расселены в Канаде, Великобритании и Германии. Изначально Амман сообщил об эвакуации 800 сирийцев, однако позже оказалось, что это числе было почти вдвое преувеличено.

ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ показал эвакуацию 422 сирийца от Асада | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа
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