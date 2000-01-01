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Унизивших Израиль Тунис и Эмираты жестоко наказали | Фото: Rik Vander Sanden/Flickr22.07 17:48   MIGnews.com

Унизивших Израиль Тунис и Эмираты жестоко наказали

Международная федерация дзюдо лишила Объединенные Арабские Эмираты и Тунис права принимать у себя спортивные чемпионаты из-за неспособности гарантировать равное отношение к спортсменам из Израиля.

Не упоминая Еврейское государство напрямую, в МФД упомянули "опыт предыдущих лет", когда на чемпионатах в этих странах запрещали демонстрировать государственную символику Израиля и играть гимн "Атиква".

"После тщательного анализа прошлых ситуаций, связанных с отказом от участия на равных условиях для всех федераций-членов МФД, учитывая их государственную символику и гимны на вышеупомянутых событиях, МВД официально запросил организаторов двух мероприятий предоставить подписанное правительством письмо с гарантиями того, что всем государствам-членам МФД предоставят право участвовать в мероприятиях на равных условиях", - говорится в письме международной федерации.

В свете того, что ни одна из упомянутых стран в установленные сроки письмо не отправила, МФД приостановила гран-при Абу-Даби и гран-при Туниса до тех пор, пока организаторы не гарантируют "свободное и равное участие" всех стран.

В федерации констатировали, что сложившаяся ситуация имеет сугубо политический характер, но политике не может быть места в спорте, который является "отражением человеческого уважения, понимания и взаимного сотрудничества". Также Тунису и ОАЭ напомнили о том, что устав МФД запрещают дискриминацию "по признаку расы, религии, пола или политических убеждений".

Министр спорта Израиля Мири Регев приветствовала данное решение.
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