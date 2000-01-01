22.07 17:07 MIGnews.com

Эквадор выдаст основателя WikiLeaks Британии

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Уже совсем скоро основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может оказаться за решеткой. Об этом, ссылаясь на анонимный источник в министерстве иностранных дел Эквадора, сообщил репортер портала The Intercept Гленн Гринвальд.Президент Эквадора – страны, в посольстве которой в Лондоне Ассанж проживает с 2012 года – Ленин Морено находится в заключительной стадии подписания (если еще не подписал) соглашение с Соединенными Штатами о лишении предоставленного диссиденту политического убежища. В связи с этим в ближайшие несколько недель Ассанжа выдадут британским правоохранительным органам.В апреле прошлого года генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал арест основателя WikiLeaks главным приоритетом для его ведомства. Поэтому, если его экстрадируют в Америку, Ассанж может на долгие годы оказаться за решеткой.В то же время остается неизвестным, что именно Эквадор получит за выдачу одного из самых известных диссидентов современности.