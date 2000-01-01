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Эквадор выдаст основателя WikiLeaks Британии | Фото: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina/Flickr22.07 17:07   MIGnews.com

Эквадор выдаст основателя WikiLeaks Британии

Уже совсем скоро основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может оказаться за решеткой. Об этом, ссылаясь на анонимный источник в министерстве иностранных дел Эквадора, сообщил репортер портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Президент Эквадора – страны, в посольстве которой в Лондоне Ассанж проживает с 2012 года – Ленин Морено находится в заключительной стадии подписания (если еще не подписал) соглашение с Соединенными Штатами о лишении предоставленного диссиденту политического убежища. В связи с этим в ближайшие несколько недель Ассанжа выдадут британским правоохранительным органам.

В апреле прошлого года генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал арест основателя WikiLeaks главным приоритетом для его ведомства. Поэтому, если его экстрадируют в Америку, Ассанж может на долгие годы оказаться за решеткой.

В то же время остается неизвестным, что именно Эквадор получит за выдачу одного из самых известных диссидентов современности.
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