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Россия и Сирия атаковали на границе с Израилем 22.07 16:47   MIGnews.com

Россия атаковала на границе с Израилем

Российская и сирийская авиация совершила ряд авиаударов на юго-западе Сирии, где боевики террористической организации "Исламское государство" попытались занять позиции, которые оставили другие повстанческие группировки.

С ссылкой на дипломатические источники и источники в сирийской оппозиции агентство Reuters сообщает, что в то же время закрепившимся в бассейне Ярмука на израильско-иорданской границе исламистам удалось пережить атаку сирийской армии и ее союзников.

Источники Reuters в разведке утверждают, что 1000-1500 боевиков ISIS удержали свои позиции, несмотря на 10-дневние бомбардировки, которые привели к "невыразимому числу" жертв среди гражданского населения.

Бывшей житель одной из деревень, в которых укрываются террористы, заявил, что тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в безопасных районах, которые находятся под контролем армии Башара Асада или повстанцев.

По данным другого источника, за последние 20 часов "Исламское государство" фактически расширило свою территорию, захватив не менее 18 деревень, покинутых повстанческими группировками из числа Свободной сирийской армии, которых в самом ISIS считают отступниками.
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