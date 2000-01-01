Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Солдатам ЦАХАЛа запретили протестовать вместе с геями | Фото: Niv Singer/Flickr22.07 16:20   MIGnews.com

Солдатам ЦАХАЛа запретили протестовать вместе с геями

Руководство Армии обороны Израиля приказало военнослужащим не участвовать в демонстрациях представителей ЛГБТ-сообщества, которые сегодня прокатились по всей стране.

"Поскольку фон демонстрации является откровенно политическим, участвовать в этом протесте запрещено. Пожалуйста, проинструктируйте об этом своих людей", - говорится в распоряжении, адресованном командирам ЦАХАЛа.

В то же время отмечается, что никакие дисциплинарные меры в отношении солдат, участвующих в протесте, приниматься не будут.

Напомним, что представители секс-меньшинств объявили общенациональную забастовку из-за принятого на этой недел закона, включившего одиноких женщин в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства. Таким образом единственным исключением из закона остались гей-пары и одинокие мужчины.



Митинг начался на главной транспортной артерии страны – шоссе Аялон, спровоцировав многокилометровые пробки в Тель-Авиве. Также прошли демонстрации в столичном районе Кикар Парис, а также Беэр-Шеве и Хайфе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:29
Депутаты-друзы подали петицию против Национального закона
15:57
МИД Израиля атаковал CNN и BBC
15:40
В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров
14:44
Бен-Ари: мужчины имеют право на суррогатное родительство
14:29
Видео: геи и лесбиянки перекрыли шоссе Аялон  
14:03
Перед эвакуацией мятежники сожгли КПП Кунейтра
13:57
Либерман: Надеюсь, в Газе усвоили урок
13:34
Британия пригрозила Евросоюзу
12:59
Более тысячи евреев посетили Храмовую гору, 9 задержанных
12:40
Возле сирийской авиабазы уничтожили два беспилотника
12:04
Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта
11:48
Землетрясение в районе Кинерета
11:09
Германия отменила санкции против Турции
11:08
Солдата, убитого снайпером ХАМАСа, похоронят сегодня
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus