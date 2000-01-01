Солдатам ЦАХАЛа запретили протестовать вместе с геями

"Поскольку фон демонстрации является откровенно политическим, участвовать в этом протесте запрещено. Пожалуйста, проинструктируйте об этом своих людей", - говорится в распоряжении, адресованном командирам ЦАХАЛа.
В то же время отмечается, что никакие дисциплинарные меры в отношении солдат, участвующих в протесте, приниматься не будут.
Напомним, что представители секс-меньшинств объявили общенациональную забастовку из-за принятого на этой недел закона, включившего одиноких женщин в государственную программу финансирования услуги суррогатного материнства. Таким образом единственным исключением из закона остались гей-пары и одинокие мужчины.
Митинг начался на главной транспортной артерии страны – шоссе Аялон, спровоцировав многокилометровые пробки в Тель-Авиве. Также прошли демонстрации в столичном районе Кикар Парис, а также Беэр-Шеве и Хайфе.