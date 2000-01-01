22.07 15:40 MIGnews.com
В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров
Разрешена к публикации информация о вскрытии крупной международной сети по принуждению к проституции в Израиле.
На протяжении прошлой недели были арестованы пять участников преступной схемы, граждане Израиля.
Арестованные, репатрианты из бывшего СССР, занимались ввозом в страну девушек из Восточной Европы, в том числе и несовершеннолетних, для работы в стрип-клубах и публичных домах.
Одновременно в Беларуси задержан организатор “бизнеса”, также гражданин Израиля.
Девушек эксплуатировали в борделях в центре Израиля и в Негеве.
Девушки - жертвы торговцев людьми, в настоящее время находятся в убежище для женщин - жертв насилия.
Окружной суд Тель-Авива рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных в понедельник, 23 июля.
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