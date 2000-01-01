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В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров | Фото: David Sifry/Flickr22.07 15:40   MIGnews.com

В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров

Разрешена к публикации информация о вскрытии крупной международной сети по принуждению к проституции в Израиле.

На протяжении прошлой недели были арестованы пять участников преступной схемы, граждане Израиля.

Арестованные, репатрианты из бывшего СССР, занимались ввозом в страну девушек из Восточной Европы, в том числе и несовершеннолетних, для работы в стрип-клубах и публичных домах.

Одновременно в Беларуси задержан организатор “бизнеса”, также гражданин Израиля.

Девушек эксплуатировали в борделях в центре Израиля и в Негеве.

Девушки - жертвы торговцев людьми, в настоящее время находятся в убежище для женщин - жертв насилия.

Окружной суд Тель-Авива рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных в понедельник, 23 июля.
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