22.07 15:40 MIGnews.com

В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров

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Разрешена к публикации информация о вскрытии крупной международной сети по принуждению к проституции в Израиле.На протяжении прошлой недели были арестованы пять участников преступной схемы, граждане Израиля.Арестованные, репатрианты из бывшего СССР, занимались ввозом в страну девушек из Восточной Европы, в том числе и несовершеннолетних, для работы в стрип-клубах и публичных домах.Одновременно в Беларуси задержан организатор “бизнеса”, также гражданин Израиля.Девушек эксплуатировали в борделях в центре Израиля и в Негеве.Девушки - жертвы торговцев людьми, в настоящее время находятся в убежище для женщин - жертв насилия.Окружной суд Тель-Авива рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных в понедельник, 23 июля.