Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage на орбиту. Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter."Подтвержден успешный вывод Telstar 19 Vantage на переходную геостационарную орбиту", — заявили в компании.Отмечается, что первая ступень ракеты совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.