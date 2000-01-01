22.07 12:40 MIGnews.com

Возле сирийской авиабазы уничтожили два беспилотника

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К авиабазе Хмеймим в Сирии два раза приближались неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их уничтожили российские средства противовоздушной обороны.Представитель базы заявил, что 21 июля с наступлением темного времени суток российские средства ПВО выявили на значительном удалении беспилотник неизвестной принадлежности, который приближался к российскому военному объекту. Цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами авиабазы."В воскресенье утром, 22 июля, дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления", — цитирует RT слова военного чиновника.В результате операции никто не пострадал. Авиабаза функционирует в плановом режиме.