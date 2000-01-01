22.07 11:48 MIGnews.com
Землетрясение в районе Кинерета
Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в районе Кинерета в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщили специалисты Геофизического института Израиля.
О пострадавших или разрушениях сообщений не поступало. Подземные толчки особо ощутили жители Тверии. Напомним, с начала июля в районе Кинерета зарегистрирована целая серия подземных толчков.
На прошлой неделе
государственный контролер Йосеф Шапира заявил, что Израиль не готов к сильному землетрясению.
Поделиться
Все по теме
Комментарии