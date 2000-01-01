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22.07 11:48   MIGnews.com

Землетрясение в районе Кинерета

Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в районе Кинерета в воскресенье, 22 июля. Об этом сообщили специалисты Геофизического института Израиля.

О пострадавших или разрушениях сообщений не поступало. Подземные толчки особо ощутили жители Тверии. Напомним, с начала июля в районе Кинерета зарегистрирована целая серия подземных толчков.

На прошлой неделе государственный контролер Йосеф Шапира заявил, что Израиль не готов к сильному землетрясению.
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