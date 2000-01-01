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Солдата, убитого снайпером ХАМАСа похоронят сегодня22.07 11:08   MIGnews.com

Солдата, убитого снайпером ХАМАСа, похоронят сегодня

Похороны сержанта Авива Леви состояться сегодня в военной части кладбища Сегула в Петах-Тикве в 12.00. Солдат ЦАХАЛа погиб от пули снайпера ХАМАСа в пятницу, 20 июля.

В следующем месяце военному должно было исполниться 21 год. Леви служил в бригаде "Гивати". Ему оставалось три месяца до окончания службы в армии.

Военнослужащий получил ранение в грудь и был госпитализирован. Позже он скончался в больнице.

В ответ на убийство Леви Израиль нанес удары по позициям ХАМАСа в Газе.
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