В ОАЭ авиакомпаниям поручили принять меры безопасности
Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов в субботу, 22 июня, поручило зарегистрированным в стране авиакомпаниям принять необходимые меры с учетом текущих рисков в регионе, сообщает агентство Emirates News Agency (WAM).
Нужно "оценить пострадавшие зоны полета и ... принять необходимые меры, чтобы избежать полетов в зонах, которые могут подвергать операции гражданской авиации опасности", говорится в сообщении, пишет Ynetnews.