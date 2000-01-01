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В ОАЭ авиакомпаниям поручили принять меры безопасности 22.06 09:51   MIGnews.com

В ОАЭ авиакомпаниям поручили принять меры безопасности

Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов в субботу, 22 июня, поручило зарегистрированным в стране авиакомпаниям принять необходимые меры с учетом текущих рисков в регионе, сообщает агентство Emirates News Agency (WAM).

Нужно "оценить пострадавшие зоны полета и ... принять необходимые меры, чтобы избежать полетов в зонах, которые могут подвергать операции гражданской авиации опасности", говорится в сообщении, пишет Ynetnews.


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