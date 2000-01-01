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Тройной теракт в Нигерии: погибли не менее 30 человек 22.06 09:16   MIGnews.com

Тройной теракт в Нигерии: погибли не менее 30 человек

По крайней мере, 30 человек были убиты и более 40 получили ранения в результате тройного теракта, который устроили смертники на северо-востоке Нигерии.

По словам представителей государственных служб по чрезвычайным ситуациям Нигерии, произошедший теракт стал самым масштабным в этом году. Трое смертников подорвались в деревне Кондуга, расположенной в 25 км от города Майдугури, столицы штата Борно.

В Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке, пишет Reuters.

"Боко харам" и отколовшаяся от нее группа "Исламское государство" часто совершали нападения на гражданских лиц и военных в штате Борно. С 2010 года боевики убили около 20 тыс. человек, еще 2,6 млн людей стали беженцами из-за действий боевиков.


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