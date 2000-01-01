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Жуткая авария в США забрала жизни семи человек | Фото: AFP22.06 19:25   MIGnews.com

Жуткая авария в США забрала жизни семи человек

В городе Рандольф в американском штате Нью-Хэмпшир произошло столкновение колонны мотоциклистов и пикапа, вследствие чего семь человек погибли и еще трое пострадали.

Об этом в субботу, 22 июня сообщает портал NBCNews.com со ссылкой на полицию.

"Первоначальные сообщения были о том, что в аварию попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", - сказал журналистам капитан полиции штата Крис Веттер.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в пятницу на автотрассе №2 около 18.29 по местному времени.

Как рассказали очевидцы аварии, после столкновения "мотоциклисты завалили всю дорогу".

На данный момент силы правопорядка выясняют все детали ДТП.



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