Жуткая авария в США забрала жизни семи человек

В городе Рандольф в американском штате Нью-Хэмпшир произошло столкновение колонны мотоциклистов и пикапа, вследствие чего семь человек погибли и еще трое пострадали.
Об этом в субботу, 22 июня сообщает портал NBCNews.com со ссылкой на полицию.
"Первоначальные сообщения были о том, что в аварию попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", - сказал журналистам капитан полиции штата Крис Веттер.
По данным правоохранителей, трагедия произошла в пятницу на автотрассе №2 около 18.29 по местному времени.
Как рассказали очевидцы аварии, после столкновения "мотоциклисты завалили всю дорогу".
На данный момент силы правопорядка выясняют все детали ДТП.