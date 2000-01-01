22.06 20:45 MIGnews.com
ЦАХАЛ арестовал женщину, которая уклонялась от службы 12 лет
На этой неделе израильские военные арестовали 31-летнюю израильскую женщину, которую обвиняют в том, что она уклонялась от призыва на службу в ЦАХАЛе в течение 12 лет.
Об этом пишет The Times of Israel
со ссылкой на чиновников.
Имя задержанной не публикуется.
Как передает 12-й канал, женщина, которую называют только "Р.", с воскресенья находится в военной тюрьме, ожидая завершения судебного разбирательства и приговора по ее делу.
По словам самой задержанной, в подростковые годы она хотела служить в армии, но не была допущена к службе из-за проблем со здоровьем.
Женщина также утверждает, что только в прошлом году узнала, что ее обвиняют в уклонении от службы.
Между тем, в армии заявили, что пытались связаться с ней несколько раз, но безрезультатно.
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