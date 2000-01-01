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ЦАХАЛ арестовал женщину, которая уклонялась от службы 12 лет | Фото:22.06 20:45   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал женщину, которая уклонялась от службы 12 лет

На этой неделе израильские военные арестовали 31-летнюю израильскую женщину, которую обвиняют в том, что она уклонялась от призыва на службу в ЦАХАЛе в течение 12 лет.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на чиновников.

Имя задержанной не публикуется.

Как передает 12-й канал, женщина, которую называют только "Р.", с воскресенья находится в военной тюрьме, ожидая завершения судебного разбирательства и приговора по ее делу.

По словам самой задержанной, в подростковые годы она хотела служить в армии, но не была допущена к службе из-за проблем со здоровьем.

Женщина также утверждает, что только в прошлом году узнала, что ее обвиняют в уклонении от службы.

Между тем, в армии заявили, что пытались связаться с ней несколько раз, но безрезультатно.


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