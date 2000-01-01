Филантропы жертвуют 4 млн долларов для безопасности евреев
Два благотворителя пожертвовали более 4 миллионов долларов на обеспечение безопасности евреев в шведском Мальме, пишет в субботу The Times of Israel.
Блехер, принадлежащий к еврейской общине Швеции, а также Олофсон, не имеющий отношения к еврейству, пожертвовали крупные суммы, чтобы "вселить надежду в еврейское население, показать ему, что есть люди, готовые встать на их защиту", сообщает Dagens Nyheter Sunday.
Это объявление вызвало некоторую критику в отношении потребности сообщества в благотворительности для покрытия расходов на безопасность, которые муниципалитет не покрывает полностью.
"Неразумно, чтобы члены еврейской общины финансировали основные меры безопасности, чтобы защитить себя от нападений", - написала журналистка София Нербранд в своем обзоре о пожертвовании, опубликованном в понедельник в Dagens Nyheter. "Это фундаментальная задача для государства и муниципалитета".
Пожертвование поступило на фоне подготовки к международной конференции по борьбе с антисемитизмом, запланированной правительством в Мальме и планирующей открыть музей Холокоста в шведском городе.