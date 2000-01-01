Камбодже: в результате обрушения здания погибли 7 человек
Семь человек были убиты, когда строящееся здание в Камбодже рухнуло рано утром в субботу, сказал чиновник, поскольку спасатели изо всех сил пытались добраться до десятков пропавших без вести работников, которые до сих пор остаются под завалами.
"Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв", - говорится в заявлении полиции.
По данным властей, 22 человека получили ранения в результате крушения семиэтажного китайского проекта в прибрежном городе Сиануквиль, к западу от столицы Пномпеня.
Правоохранители предполагают, что под обломками могут находиться еще 30 человек.