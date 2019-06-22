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На Гавайях рухнул самолет, погибло 9 человек | Фото:22.06 16:28   MIGnews.com

На Гавайях рухнул самолет, погибли 9 человек

На Гавайях на северном побережье острова Оаху потерпел крушение двухмоторный самолет King Air, вследствие чего погибли девять человек, находившееся на борту судна.

Об этом в субботу, 22 июня сообщает CBS News.
"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", - говорится в сообщении департамента транспорта штата.

Как заявил, представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу, после катастрофы начался сильный пожар.

По словам начальника пожарной охраны Мануэля Невеса, самолет бы гражданским.

Источники отмечают, что когда экстренные службы прибыли на место трагедии, самолет был полностью охвачен огнем.



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