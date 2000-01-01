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Отдых в Абхазии - альтернатива Грузии? | Фото: AFP22.06 15:39   MIGnews.com

Отдых в Абхазии - альтернатива Грузии?

Абхазия ждет на отдых российских туристов, которые собирались провести отпуск в Грузии, но в связи с последними событиями вынуждены его отменить. Об этом сообщил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

«Абхазия готова принять всех туристов, которые прислушались к рекомендациям и отменили свой отдых в Грузии в связи с последними событиями. У нас теплое море и чистый воздух, гостеприимные люди. Помимо пляжного туризма и экскурсий у нас развит горный и экстремальный туризм, ждем всех у себя»- сказал Барциц.


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