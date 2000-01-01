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Взгляд России на конфликт в Грузии:Турция хочет Аджарию | Фото: AFP22.06 13:04   MIGnews.com

Взгляд России на конфликт в Грузии:Турция хочет Аджарию

События в Грузии стали центральной темой и российских СМИ, они активно освещают стихийные акции протеста, которые начались в Тбилиси. По их общему мнению, причиной «беспорядков» в столице Грузии послужили планы оппозиции по государственному перевороту, и что «беспорядки» готовились заранее «экстремистами». Звучат обвинения и в сторону США.
Но еще дальше пошел российский эксперт Дмитрий Фетисов. По его мнению, инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым стал всего лишь поводом, чтобы оппозиция объявила войну Иванишвили.
«Судя по всему, Иванишвили потеряет контроль над страной, а Грузия пойдет по пути сближения с Европой. Только начали более-менее налаживаться отношения между Россией и Грузией, только начал расти поток российских туристов в Грузию, и вот, пожалуйста», – говорит Фетисов.
Эксперт далее рассуждает о том, что «беспорядками» в грузинской столице «может воспользоваться» Турция, которая, уверяет он, «имеет все шансы аннексировать Аджарию».
«Турция последние годы очень активно ведет экспансию в Аджарию. Построенный в Батуми аэропорт, которому так радовались грузинские власти, стал окном возможностей для Турции. 180 мечетей и 60 медресе, построенные за последние годы, активное насаждение ислама в регионе, рост потока турецких туристов и создание условий для обучения аджарской молодежи в Турции. Это более чем активное внедрение Турции в Аджарию. И если Эрдоган решит поиграть в геополитические игры с США, а причины для этого есть, то вариант с аннексией Аджарии Турцией более чем реален»


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