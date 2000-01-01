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Эрдан отменил спонсируемую ПА конвенцию в Иерусалиме 22.06 13:36   MIGnews.com

Эрдан отменил спонсируемую ПА конвенцию в Иерусалиме

Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился отменить конвенцию, спонсируемую и финансируемую Палестинской Администрацией под названием "Иерусалим, столица Палестины".

Мероприятие было запланировано на пятницу в Старом городе Иерусалима, а также в Рамалле и Шхеме.

Во время мероприятия должны были звучать палестинские песни и музыка, восхваляющие правительство в Рамалле, также должны были раздавать агитационные листовки.

Эрдан отменил мероприятие в соответствии с законом, запрещающим ПА иметь представительство в Израиле или проводить собрания или мероприятия в пределах границ Израиля.

"Палестинская Администрация продолжает пытаться посягать на суверенитет Израиля в Иерусалиме и подстрекать против государства Израиль", - сказал Эрдан, пишет Timesofisrael.

"Я не допущу этого и буду продолжать действовать, чтобы предотвратить все нарушения суверенитета Израиля...", - сказал он.


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