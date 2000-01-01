22.06 13:36 MIGnews.com
Эрдан отменил спонсируемую ПА конвенцию в Иерусалиме
Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился отменить конвенцию, спонсируемую и финансируемую Палестинской Администрацией под названием "Иерусалим, столица Палестины".
Мероприятие было запланировано на пятницу в Старом городе Иерусалима, а также в Рамалле и Шхеме.
Во время мероприятия должны были звучать палестинские песни и музыка, восхваляющие правительство в Рамалле, также должны были раздавать агитационные листовки.
Эрдан отменил мероприятие в соответствии с законом, запрещающим ПА иметь представительство в Израиле или проводить собрания или мероприятия в пределах границ Израиля.
"Палестинская Администрация продолжает пытаться посягать на суверенитет Израиля в Иерусалиме и подстрекать против государства Израиль", - сказал Эрдан, пишет Timesofisrael
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"Я не допущу этого и буду продолжать действовать, чтобы предотвратить все нарушения суверенитета Израиля...", - сказал он.
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